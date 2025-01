Le mois de novembre 2024 a été le plus chaud jamais enregistré depuis 1950.

La température moyenne nationale a atteint 18,8 °C, supérieure de 2, 3 °c par rapport à la moyenne de référence 16,5°C calculée sur la période 1991-2020, selon le bulletin climatologique mensuel novembre 2024 publié, jeudi, par l’Institut national de la météorologie (INM).

Le mois de novembre a démarré par une grande douceur qui s’est installée sur toutes les régions. Par conséquent, le mois est marqué par des températures minimales et maximales supérieures aux normales. Après le 23 du mois, les températures ont connu une baisse remarquable suite aux passages de fronts pluvio-orageux.

La pluviométrie du même mois a été caractérisée par une forte disparité régionale avec un déficit pluviométrique très remarquable dans beaucoup de régions surtout au Sud du pays.

Malgré que la plupart des régions aient connu des perturbations accompagnées de forte pluie, le déficit (en moyenne pour le mois et sur tout le territoire tunisien) a dépassé les 40% par rapport à la moyenne, ce qui classe novembre 2024 parmi les mois déficitaires et secs à l’instar des mois de novembre des années précédentes (2021, 2022 et 2023).