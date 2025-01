Des archéologues égyptiens ont mis au jour des découvertes importantes près de Louxor, notamment des vestiges d’un temple lié à la reine Hatchepsout, a annoncé mercredi le ministère du Tourisme et des antiquités.

Une équipe dirigée par Zahi Hawass a découvert une section bien conservée des fondations du temple de la Vallée, qui servait de porte principale au temple funéraire d’Hatchepsout, datant de la XVIIIe dynastie (vers 1539-1292 av. J.-C.).

Les fouilles ont permis de découvrir plus de 1 000 blocs et fragments décorés de sculptures et d’inscriptions minutieuses, considérés comme des exemples rares de sculptures datant du règne d’Hatchepsout et de celui de son successeur, Thoutmosis III. Le ministère a déclaré que ces inscriptions sont les plus complètes trouvées dans le temple, qui a été délibérément détruit pendant l’époque ramesside (vers 1292-1077 av. J.-C.).

Plus de 100 tablettes de calcaire et de quartzite portant les cartouches royaux d’Hatchepsout ont également été découvertes. Ces tablettes, ainsi que d’autres dépôts de fondations, confirment que le temple appartenait à la reine Hatchepsout.

L’équipe a également mis au jour des tombes et des artéfacts taillés dans la roche datant du Moyen Empire (vers 1938-1630 av. J.-C.), dont une tombe appartenant au “Surveillant du Palais” de la reine Tétichéri, de la XVIIe dynastie (environ 1630-1540 av. J.-C.). Des puits funéraires de la même période, une vaste nécropole et des pièces de monnaie en bronze de l’époque ptolémaïque (la dernière dynastie de l’Égypte ancienne) ont également été découverts.

Abdel-Ghaffar Wagdy, directeur général des Antiquités de Louxor, a dit à Xinhua que les découvertes, soutenues par le ministère, “contribueront sans aucun doute à attirer davantage de touristes”.