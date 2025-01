Le projet d’un manuel de procédures pour la généralisation de la formation au niveau du certificat de compétence entre le secteur public et le secteur privé sera publié fin janvier, et adopté le premier février, a indiqué, lundi à Sfax, le directeur de l’orientation et de l’information au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, Moez Ouertani.

A l’ouverture du premier forum régional sur la présentation du nouveau manuel de procédures, il a précisé dans une déclaration à l’agence TAP, que ce premier forum régional, qui durera deux jours, avec la participation d’un nombre d’intervenants du secteur de la formation professionnelle et de l’emploi des gouvernorats du sud du secteur public et privé, vise à présenter ce nouvel acquis, ainsi que les conditions et les objectifs de la sécurisation de la formation dans les spécialités menant à un certificat de compétence.

« En réponse aux besoins du marché du travail, le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a décidé d’offrir à tous les diplômés des systèmes éducatifs âgés de plus de 15 ans une formation de courte durée pour l’obtention d’un certificat de compétence afin d’intégrer le marché du travail en tant que salariés ou entrepreneurs, après que la formation au certificat de compétence ait été exclusive au secteur public, conformément à la loi de 2008 », a-t-il dit.

« En tant qu’autorité de tutelle des secteurs public et privé, et considérant que les compétences sont fournies à la fois par le secteur public et le secteur privé, nous avons décidé de généraliser l’offre de formation au certificat de compétences au secteur privé comme au secteur public », a-t-il ajouté.

« Ce premier forum régional pour les gouvernorats du Sud, qui sera suivi d’un deuxième forum régional à Sousse les 13 et 14 janvier et d’un troisième à Tunis pour les gouvernorats du Nord les 16 et 17 janvier 2024, est l’occasion de présenter les perspectives de la formation au certificat de compétences et les modalités de leur attribution.