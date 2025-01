Bibliothèques tunisiennes : Renforcement des compétences en gestion documentaire avec UNIMARC

Sous l’égide du ministère des Affaires culturelles et de la Direction générale du livre, les journées d’étude sur la gestion des fonds documentaires à travers l’usage du format UNIMARC, organisées par la Direction de la lecture publique en partenariat avec la délégation régionale des Affaires culturelles de Nabeul et la bibliothèque régionale de Nabeul, ont débuté ce matin à Hammamet.

Organisées du 6 au 8 janvier 2025, ces journées s’adressent aux spécialistes des bibliothèques publiques et régionales notamment du Nord-Est. Le programme comprend des ateliers théoriques et pratiques visant à renforcer et à développer les compétences des professionnels du secteur de la lecture publique pour mieux gérer les systèmes de gestion des fonds documentaires, notamment à travers le catalogage descriptif. Dans le contexte de l’avènement de la société de l’information et de l’intégration massive des TIC notamment dans les bibliothèques, les principales institutions du secteur se sont engagées dans l’informatisation de leurs catalogues, en choisissant le format UNIMARC, couramment utilisé pour le catalogage des documents dans les bibliothèques, en particulier pour les bibliothèques publiques, afin de faciliter l’indexation et l’accès à l’information bibliographique.

Le format UNIMARC permet, selon les spécialistes, d’uniformiser la description des documents (livres, revues, multimédia, etc.), en utilisant des champs standardisés pour chaque élément d’information (titre, auteur, éditeur, date de publication, etc.), facilitant ainsi leur gestion et leur recherche au sein des systèmes informatiques des bibliothèques. Il est également conçu pour faciliter l’échange de données entre différentes bibliothèques, tant au niveau national qu’international.