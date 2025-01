Pyramids FC reçoit l’Espérance Sportive de Tunis ce dimanche 5 janvier 2025 à 17h00 , comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF.

L’ES Tunis, leader de son groupe, aborde ce match avec l’objectif de confirmer sa position et de se rapprocher d’une qualification pour les quarts de finale. Les Sang et Or, habitués à briller sur la scène africaine, devront faire preuve de solidité et de discipline face à une équipe de Pyramids FC toujours redoutable sur ses terres.

De leur côté, les Égyptiens de Pyramids FC, bien placés dans le groupe, voient ce match comme une occasion de reprendre la tête et de se venger de leur défaite au match aller. Soutenus par leur public, ils chercheront à exploiter chaque opportunité pour mettre l’ES Tunis en difficulté.

Sur quelle chaine TV le match Pyramids vs ES Tunis ?

Pyramids – ES Tunis est retransmis à la TV française par beIN SPORTS MAX 6 à partir de 17:00.