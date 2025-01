Après 13 journées, l’US Monastir domine le classement avec 29 points, restant invaincue grâce à 8 victoires et 5 nuls. Elle est suivie de près par le Club Africain (28 points) et le Stade Tunisien (27 points), qui restent également compétitifs dans la course au titre. L’Espérance Sportive de Tunis, avec 26 points, et l’ES Zarzis (25 points) complètent le Top 5.

En milieu de tableau, l’Étoile Sportive du Sahel affiche 21 points, tandis que l’Olympique de Béja et l’ES Metlaoui totalisent respectivement 18 et 17 points. Le CS Sfaxien partage également 17 points, mais bénéficie d’une meilleure différence de buts (+4). En bas du classement, la Jeunesse Omrane lutte avec 14 points et une différence de -5.

Ce classement témoigne d’une compétition intense où chaque point compte pour les prétendants au titre comme pour ceux cherchant à éviter les bas-fonds.

