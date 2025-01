2025 sera une année marquée par des hauts et des bas en amour. Jusqu’en mai, Vénus en Bélier favorise les échanges et la communication dans votre vie sentimentale. Les célibataires auront des opportunités pour des rencontres intéressantes, notamment au printemps. Les Gémeaux en couple devront, quant à eux, éviter les malentendus en été, où des tensions passagères pourraient émerger. À l’automne, l’harmonie revient, et c’est une période propice pour renforcer les liens ou s’engager davantage.

Carrière et finances

Jupiter en Taureau jusqu’en mai pousse les Gémeaux à clarifier leurs objectifs professionnels et à travailler dans l’ombre pour bâtir des bases solides. Dès juin, avec le soutien de Mars, les opportunités s’enchaînent, surtout pour ceux évoluant dans des domaines créatifs ou technologiques. Financièrement, 2025 demande de la prudence, surtout en fin d’année : évitez les investissements risqués et privilégiez l’épargne.

Santé

Votre énergie fluctuera en 2025. Si le premier trimestre est marqué par un dynamisme contagieux, l’été pourrait vous pousser à ralentir et à mieux écouter votre corps. Accordez une attention particulière à votre équilibre mental : évitez de vous disperser dans trop d’activités. Les périodes idéales pour adopter de nouvelles habitudes saines seront en janvier et en septembre.

Relations sociales et personnelles

Les Gémeaux, toujours sociables, bénéficieront d’un cercle d’amis enrichi et de collaborations stimulantes en 2025. Cependant, Saturne en Poissons vous invite à faire le tri dans vos relations : privilégiez la qualité à la quantité. En automne, des retrouvailles ou des nouvelles alliances pourraient jouer un rôle clé dans vos projets futurs.

Conseil de l’année

L’année 2025 vous invite à allier spontanéité et discernement. Misez sur vos forces naturelles – la curiosité et l’adaptabilité – tout en restant centré sur vos priorités.