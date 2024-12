La 16ème édition des Journées de l’Artisanat démarrera le 23 décembre 2024 à Tozeur et se poursuivra jusqu’au 30 du même mois avec la participation de plus de 120 exposants, dont des artisans, des commerçants et des propriétaires d’entreprises artisanales des différentes régions de la République, a fait savoir le commissaire régional de l’artisanat à Tozeur, Mohamed Seddiki.

Seddiki a indiqué à l’Agence TAP que cet évènement constitue une opportunité adéquate pour les artisans de la région afin de promouvoir leurs produits, surtout que sa date d’organisation coïncide avec la tenue de la 45ème édition du Festival International des Oasis de Tozeur et la dynamique touristique que connait le gouvernorat en cette période de l’année.

Ces journées constituent également une occasion pour encourager les jeunes artisans, les chefs d’entreprises et les diplômés du supérieur à profiter des incitations mises en place pour investir dans le secteur de l’artisanat et contribuer ainsi à la dynamique commerciale et économique dans la région, a-t-il ajouté.

Toujours selon le responsable, ces journées proposent une grande variété de produits (fibres végétales, tissages et habits traditionnels, gastronomie traditionnelle …) et permettent de promouvoir les spécificités des différentes régions du pays.