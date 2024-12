Le FTDES alerte sur les risques environnementaux liés aux margines en Tunisie

Le bureau de Kairouan du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) met en garde, le 9 décembre 2024, contre les risques liés aux rejets anarchiques des margines dans la région avec le démarrage de la saison de cueillette des olives.

Dans un communiqué publié en début de semaine, le forum a appelé l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) à intervenir d’urgence pour stopper l’exploitation illégale des décharges de margines, évoquant les risques qu’engendre ces rejets sur l’environnement, la qualité de l’air et des sols, les nappes phréatiques et partant, sur la santé humaine et animale

Il a également dénoncé le laxisme des autorités locales et régionales face à l’ampleur prise par ces rejets dans la région et la non application des décisions émises par ces autorités concernant la réhabilitation des décharges de margines et l’interdiction du transport nocturne de ce produit.

Le forum a aussi fustigé le non respect du cahier des charges relatif à l’exploitation de ces décharges et des normes environnementales et sanitaires, ce qui constitue selon lui une “violation flagrante du droit des citoyens à un environnement sain”, et rappelé qu’une affaire est en cours devant le tribunal administratif de Kairouan contre la décision du comité consultatif régional des décharges de margines émise le 13 novembre 2023, de rouvrir exceptionnellement, la décharge collective de “Chouahiya”.

Le FTDES a rappelé que le droit à un environnement sain et équilibré est un droit fondamental et constitutionnel et que l’Etat doit s’attaquer à toutes les sources de pollution, soulignant l’importance d’une préparation préalable de la saison de cueillette des olives à travers la réhabilitation des décharges en question, afin d’éviter les rejets anarchiques et continus des margines sur les routes et les terres agricoles.

Il a par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité de s’engager à mettre en œuvre les décisions prises par les autorité régionales, au lieu de se contenter des réunions formelles qui ne traduisent nullement un engagement réel et efficace des parties prenantes à réhabiliter les décharges de margines et à rompre avec la politique du fait accompli justifiant l’ouverture de décharges anarchiques sous prétexte de l’absence d’alternatives.

Alertant contre les impacts du laisser-faire des autorités dans le traitement de ce dossier, le Forum a appelé à prendre des mesures efficaces pour garantir l’application de la loi et préserver la santé des citoyens et leur droit à un environnement sain.