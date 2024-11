Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, au siège du département, le président de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement iranien, Ibrahim Azizi et la délégation l’accompagnant.

Cette rencontre survient à l’occasion de la visite qu’effectue la délégation iranienne en Tunisie pour renforcer les relations de coopération parlementaire, apprend-t-on d’un communiqué du département des affaires étrangères.

Lors de cet entretien, Nafti s’est félicité des liens fraternels solides entre les deux pays, réaffirmant l’engagement de la Tunisie à les promouvoir davantage.

Pour ce faire, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de saisir les opportunités offertes dans les différents secteurs et domaines, soulignant le rôle dévolu à la diplomatie parlementaire dans la promotion des opportunités de consultation et de dialogue et dans l’édification des ponts de communication et de rapprochement entre les deux pays et les deux peuples frères.

De son côté, le chef de la délégation iranienne, Ibrahim Azizi, a salué les positions du président Kais Saïed sur les questions régionales, notamment la cause palestinienne, formulant le souhait de renforcer les relations bilatérales de fraternité et de coopération et de les hisser au niveau des aspirations des dirigeants des deux pays au service des intérêts des deux peuples frères.

Auparavant, le président de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) avait rencontré le responsable iranien et la délégation l’accompagnant, passant en revue les perspectives de coopération bilatérale, notamment, dans les domaine économique, culturel et universitaire.