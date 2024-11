Loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale qui a fixé les règles régissant les ventes avec réduction de prix, les ventes hors magasins, et la publicité commerciale et ce en vue d’assurer la transparence dans les transactions commerciales et de protéger le consommateur.

