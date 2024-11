La ministre italienne du travail et des politiques sociales, Marina Elvira Calderone, a exprimé lors d’une séance de travail tenue lundi à Tunis, avec le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Ryadh Chouda, l’engagement de son pays à exécuter les différents accords bilatéraux conclus dans le secteur de l’emploi.

Dans une déclaration, en marge de la tenue du forum tuniso-italien sur les compétences professionnelles et le travail, Calderone a précisé que d’autres nouvelles spécialités seront réservées aux tunisiens afin de répondre aux besoins de l’économie et de la société italienne, dont l’accompagnement des personnes à besoins spécifiques et des personnes âgées.

Pour sa part le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, a appelé à accélérer les procédures d’application des accords et à examiner de nouveaux secteurs de coopération permettant de développer l’employabilité des jeunes, indique un communiqué du ministère de l’emploi.

La rencontre a porté également sur les relations de coopération dans le secteur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la migration régulière ainsi que l’évaluation du processus d’exécution des conventions bilatérales. Selon la même source, les deux parties ont convenu d’accélérer la réalisation des accords conclus relatifs notamment aux contrats de travail dans les entreprises italiennes.