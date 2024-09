La Municipalité de Radès a annoncé avoir relancé l’appel d’offres du projet de réhabilitation de la vieille ville de Radès et sa place “El Mrah” et celui de la restauration du Palais de la Municipalité de Radès en vue de l’aménager en tant que Musée d’histoire de la ville.

Cette relance intervient après la modification du cahier des charges et du dossier d’appel d’offres, indique la Muncipalité de Radès. La commission de contrôle des marchés publics a jugé que les offres ne respectent pas les exigences formulées, a-a-t-elle précisé dans un communiqué.

La Municipalité de Radès a, dans le cadre du programme de réhabilitation des tissus anciens urbains à caractère historique et culturel, financé par l’Agence française de développement (AFD) et la Banque européenne d’investissement (BEI), présenté en 2021 un dossier complet pour la réhabilitation de la vieille ville et la place d’”El Mrah” ainsi que la restauration du Palais de la Municipalité de Radès.

Dix municipalités ont été sélectionnées pour bénéficier de ce programme, dont la municipalité de Radès.

Ce programme doit permettre aux autorités nationales, locales et aux bailleurs de développer une stratégie d’intervention et de redynamisation des quartiers informels de la “vieille ville” tunisienne : médinas et anciens quartiers européens des 19e et 20e siècles, selon le site de L’Initiative pour le financement de projets urbains (UPFI).

Un accord de financement et d’exécution du projet de réhabilitation de la vieille ville de Radès “El Marah” a été conclu avec le ministère de l’Équipement et de l’Habitat le 12 juillet 2022, suivi d’un avenant n°1 le 6 juillet 2023.