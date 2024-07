Le concours Africa’s Business Heroes (ABH), une initiative de la Jack Ma Foundation et d’Alibaba Philanthropy, a dévoilé les 50 finalistes de son édition 2024. Cette année, le concours a enregistré un record de candidatures, témoignant de la vitalité de l’écosystème entrepreneurial africain.

Les finalistes, issus de 18 pays et de 14 secteurs différents, bénéficieront d’un accompagnement personnalisé, d’une exposition médiatique et d’un réseautage intensif. L’ABH met ainsi en lumière le talent et l’innovation des entrepreneurs africains et contribue à renforcer l’écosystème entrepreneurial du continent.