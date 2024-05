“La mise en place d’une stratégie spécifique pour le développement des régions frontalières et l’examen des problématiques liées à la hausse du flux migratoire au cours de la dernière période, outre la contribution à la mise en place d’une politique publique actualisée sur la migration”, tels sont les principaux thèmes de la réunion de la commission de la sécurité et de la protection sociale, issue du conseil de la sécurité nationale, tenue mercredi au siège du ministère des affaires sociales.

Présidant la réunion, le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi a souligné que la mise en place d’une stratégie spécifique pour le développement des régions frontalières s’inscrit dans le droit fil d’une orientation visant à instaurer une stratégie nationale à même de concrétiser la volonté de développer les régions frontalières.

Selon Ezzahi, cette stratégie sera mise en place à la lumière du contexte économique et social de ces régions et vise essentiellement à leur permettre de contribuer aux efforts de développement.

“Les régions frontalières ont enregistré des indicateurs de développement importants qui sont inadaptés aux dangers et aux menaces à l’échelle régionale” a-t-il relevé.

Il a ajouté que ces régions sont dotées d’un riche patrimoine culturel et d’importantes ressources naturelles et humaines ainsi que de plusieurs opportunités de développement non exploitées”.

Le ministre des affaires sociales a indiqué que la question de la migration irrégulière dans les deux sens, qui fait l’objet de cette réunion, a pour objectif d’examiner les problématiques liées à la croissance du flux migratoire au cours de la période écoulée et de contribuer à la mise en place d’une politique publique actualisée sur la migration.