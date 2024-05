L’encadré suivant présente le secteur forestier en Tunisie et son rôle économique ainsi que les principaux projets de plantation d’arbres et les incendies déclarés. Il convient de rappeler que la Tunisie a perdu entre 2016 et 2023 près de 56 mille ha, selon les données de la direction générale des forêts.

Données sur les incendies de forêts :

– La Tunisie a enregistré, ces derniers jours, des incendies qui ont été rapidement maitrisés

– Les superficies détruites, lors des dernières années (2016-2023), concernent 22 mille ha qui ont été rénovés naturellement et 16 mille ha nécessitant une intervention

– Quelque 436 incendies de forêts ont été enregistrés en été 2023

– Près de 5687 ha ont été détruits

– La Tunisie a connu 4 grands incendies dont l’incendie de Melloula qui a endommagé 1200ha

– Le programme de plantation d’arbres 2023-2024, prévoit la plantation de 5500 ha

Contribution économique et sociale

– Les forêts et pâturages en Tunisie couvrent une surface de près de 5,7 millions ha

– Près de 1million 250 mille ha de l’espace forestier comptent des forêts et des pâturages naturels

– Le nombre d’habitants des forêts en Tunisie est estimé à 1 million représentant près de 8% du nombre total d’habitants

– Les forêts contribuent au stockage d’importante quantité de dioxyde de carbone

– L’Etat tunisien possède près de 80% des forêts

– Le secteur forestier compte 17 parcs nationaux, 27 réserves naturelles, 42 zones humides inscrites à la convention de Ramsar

– Le secteur présente près de 40% des revenus des habitants des forêts représentant ainsi environ 1.33% du PIB

– Le secteur forestier répond à raison de 14% des besoins de consommation en énergie sur le plan national et près de 15% des besoins alimentaires du bétail

– Le secteur forestier emploie 230 cadres techniciens