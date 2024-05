L’étude relative à l’aménagement d’une route ceinture à l’ouest de la ville de Médenine vient d’être achevée.

Selon l’étude, la voie ceinture sera d’une longueur de 18 km, dont 15 km de route nouvellement aménagée et un tronçon de 3 km extension de la route nationale n°1.

Les résultats de l’étude ont été présentés aux représentants de la Banque Africaine de Développement (BAD) lors d’une réunion tenue la semaine dernière à Médenine, précédée d’une visite de terrain pour inspecter le site du projet.

Cette voie reliera la route de Gabès à la route de Ben Guerdane en passant par la route de Béni Khedache et la route de Tataouine.

Elle permettra également de réduire la congestion routière au centre-ville de Médenine et faciliter la circulation à destination et en provenance de Tataouine, Béni Khedache et Djerba, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional de l’équipement Saber Dhifli.

“Le projet est soumis pour approbation du financement par la BAD et le lancement de l’appel d’offres est prévu en 2025”, a-t-il souligné, ajoutant que les autorités locales ont entamé les procédures d’expropriation et de résolution des problèmes fonciers.