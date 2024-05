La ville de Ghardimaou (gouvernorat de Jendouba) abritera, le 11 et 12 mai courant, le premier forum sur l’investissement et le développement durable.

Organisé en partenariat avec la jeune Chambre Économique de Ghardimaou, le forum réunira, aux côtés d’investisseurs et d’exposants tunisiens, un certain nombre d’investisseurs étrangers des pays du sud et du nord de la Méditerranée.

Il vise notamment à soutenir la politique de développement suivie en Tunisie, et à promouvoir les zones frontalières et intérieures qui n’ont pas encore réalisé leur droit au développement malgré leur potentiel naturel et humain important, a indiqué à l’Agence TAP le président du forum Abderrahmène Allala Jemaai.

Le forum, a-t-il ajouté, a pour objectif également de développer les compétences des jeunes et des femmes de la région à travers l’élaboration de programmes de formation à valeur ajoutée et des actions de sensibilisation, la programmation d’ateliers et des visites sur le terrain ainsi que la création d’un environnement encourageant la stabilité et l’investissement local, et l’établissement de partenariat avec les investisseurs étrangers.

Au menu du forum, des communications scientifiques et des réunions B2B, des entretiens entre investisseurs et diplômés du supérieur, une foire de produits du terroir et ceux de transformation, une présentation de succes stories et une exposition des technologies modernes et avancées capables de répondre aux besoins du producteur et du consommateur, en particulier ceux liés au domaine de l’agriculture, la pêche et l’économie de l’eau d’irrigation.