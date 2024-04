Une campagne de propreté a été organisée dans la ville de Ghar El Melh (gouvernorat de Bizerte), en fin de semaine dernière, avec la participation de plusieurs parties officielles et citoynnes, au cours de laquelle d’importantes quantités de déchets en plastique ont été collectées.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la poursuite des campagnes menées par la municipalité et les services concernés, au titre de l’année 2024, proclamée “Année de la propreté”, en lien notamment avec l’initiative nationale renouvelée ”Médina sans plastique”.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le secrétaire général chargé de la gestion de la municipalité de Ghar El Melh, Mohamed Ben Nassr, a souligné que le comité d’organisation et de suivi a décidé de renforcer cette action, qui se poursuit, dans une première phase, jusqu’au 5 mai prochain, prévoyant de nombreuses interventions sur le terrain et diverses activités culturelles et environnementales.

Selon la même source, plusieurs prix ont été lancés en coordination avec les établissements d’enseignement, dans le but de réduire la propagation des déchets plastiques et de sensibiliser les jeunes et les citoyens aux dangers du plastique sur l’environnement et le milieu.

Par ailleurs, dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale, les autorités municipales ont annoncé la gratuité des espaces publics désignés au stationnement des véhicules, où tout paiement sera considéré illégal, sous peine de sanctions des contrevenants.

A noter que cette campagne de nettoyage a été mise en œuvre à l’initiative des autorités locales et municipales, avec le concours des habitants de la ville, visiteurs, jeunes élèves, représentants de l’Institut National du Patrimoine (INP), de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGED), des scouts, de la maison de culture et des activistes de la société civile.