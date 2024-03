21 films documentaires produits au cours de ces deux dernières années, entre courts, moyens et long métrages, en provenance de plus de dix pays (Jordanie, Grèce, France, Allemagne, Liban, Maroc, Espagne, Belgique, Italie, Croatie, Palestine et Tunisie ) ont été retenus pour la 7ème édition du Festival du cinéma documentaire méditerranéen en Tunisie Documed.

La 7ème édition se tiendra du 16 au 19 avril 2024 à la Cinémathèque Tunisienne-Cité de la Culture Chedly Klibi. Outre Tunis, Documed sera organisé dans deux régions: Bizerte et Djerba.

Le programme complet sera disponible d’ici quelques jours, informe l’association du cinéma documentaire de Tunisie.

DocuMed – Festival du Cinéma Documentaire Méditerranéen en Tunisie-, organisé annuellement par l’Association Cinéma Documentaire Tunisien, propose des projections de films documentaires de création en provenance des pays du pourtour méditerranéen.

Il a pour but de promouvoir le rayonnement et la diffusion de films documentaires en Tunisie et de favoriser les échanges entre professionnels, créateurs et public dans un esprit d’ouverture sur les diversités anthropologiques, culturelles et sociales.