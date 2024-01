La coopération bilatérale entre la Tunisie et la Jordanie dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été au centre d’un entretien entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir et l’ambassadeur de Jordanie en Tunisie Abdallah Aburman.

Les deux parties ont souligné l’importance de l’élargissement des domaines de la coopération entre la Tunisie et la Jordanie pour englober les partenariats entre les établissements universitaires, l’élaboration de programmes de recherches dans les domaines d’intérêts communs et de tirer profit des financements internationaux concurrentiels dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, notamment par l’union européenne, selon un communiqué publié par le ministère de l’enseignement supérieur.

Cette rencontre, à laquelle avaient assisté, le conseiller du ministre des affaires étrangères Ezzedine Chouiref et la directrice de la coopération bilatérale Aouatif Soltane Marzouk, a permis également de mettre en exergue les résultats satisfaisants dans le domaine de l’échange des étudiants entre la Tunisie et la Jordanie.