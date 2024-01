Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine a pris connaissance de l’avancement des travaux de réalisation des projets touristiques à Ain Drahem et Tabarka, lors d’une visite de travail effectuée au gouvernorat de Jendouba.

Cette visite fait suite à une rencontre tenue avec un nombre d’investisseurs dans le secteur au cours de laquelle il a pris connaissance des préoccupations et les difficultés auxquelles ils font face lors du parachèvement de leurs projets. Le ministre s’est enquis de l’avancement des travaux du projet de l’hôtel de la forêt réalisé dans la délégation de Ain Drahem, et dont les travaux sont bloqués depuis plus de 10 ans.

La direction de l’hôtel de quatre étoiles et d’une capacité d’accueil de plus de 130 lits, a souligné que le taux d’avancement des travaux a dépassé 60% prévoyant qu’ils s’achèveront dans 8 mois.

Lors de sa rencontre à Tabarka avec un nombre d’investisseurs dans le secteur touristique, le ministre a souligné la disposition de son département de les appuyer afin de leur permettre de surmonter les difficultés qu’ils rencontrent lors de la réalisation de leurs projets, notamment les projets de tourisme alternatif.

Pour le ministre, le gouvernorat de Jendouba regorge de ressources naturelles et environnementales lui permettant de faire du secteur touristique un fondement essentiel du développement économique et commercial dans la région. Les indicateurs touristiques révèlent une hausse de 26% du nombre de visiteurs dans la région, en 2023 par rapport à l’année 2022, dépassant ainsi les objectifs tracés par le ministère du tourisme pour l’année 2023, pour la région, visant à atteindre 80% des indicateurs enregistrés au cours de l’année référentielle 2019.

Un nombre d’investisseurs ont exprimé lors de leur rencontre avec le ministre du Tourisme leur appréhension quant aux difficultés qu’ils rencontrent, consistant notamment, en la lourdeur et la complexité des procédures administratives, appelant l’Etat à intervenir dans la régulation de la situation de l’aéroport international Tabarka

-Ain Drahem ainsi que dans l’extension de la route nationale n°7 reliant Tunis à Tabarka et la réexploitation de la ligne ferroviaire reliant Tunis à Tabarka, considérés comme facteurs importants de mobilisation et d’attraction d’investisseurs vers la région.Il convient de signaler que le nombre de visiteurs algériens au gouvernorat de Jendouba a atteint 2,92 millions en 2023, répartis entre 826 mille visiteurs entrant à travers le passage de Melloula, 211 mille à travers le passage de Babbouche et 55 mille à travers le passage de Djelil.