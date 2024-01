L’équipe belge de RSC Anderlecht effectue à partir de ce vendredi un stage d’hiver à Tabarka qui se poursuivra jusqu’au 14 janvier courant.

Selon le site officiel du club, la délégation belge est composée de 55 membres entre staff technique et joueurs qui séjourneront dans un hôtel de la place.

Pendant le stage, ajoute la même source, le RSC Anderlecht qui se prépare pour le match de coupe contre l’Union Saint-Gilloise et pour le second tour du championnat belge, disputera un match amical le 12 janvier contre Al Ahli SC de Tripoli, champion en titre de Libye.

Cette action organisée en collaboration avec l’Office National du Tourisme Tunisien rentre dans le cadre de la diversification du produit et la promotion du tourisme sportif et de la région de Tabarka. Elle pourra également ouvrir la porte à d’autres opérations similaires avec d’autres clubs en Belgique ou en Europe et ce à l’instar du stage hivernal de l’équipe Fc Lausanne en janvier 2023.