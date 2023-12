Le président de la République Kais Saied a reçu, vendredi, les ambassadeurs de Nigéria et de Turquie à l’occasion de la fin de leur mission en Tunisie.

Lors de son entretien avec l’ambassadrice nigériane Asari Edem ALLOTEY, Kais Saied a exprimé sa satisfaction du niveau atteint par les relations de fraternité et de coopération établies entre les deux pays.

Il a, appelé au besoin d’intensifier encore plus ces liens et de les diversifier.

De son coté, la diplomate nigériane a exprimé sa profonde gratitude et ses remerciements au chef de l’Etat et aux autorités tunisiennes, sans exception, pour toute l’attention dont elle a bénéficié durant sa mission en Tunisie.

Elle a mis en avant la détermination de son pays à continuer à renforcer ses relations avec la Tunisie dans les filières économiques et commerciales particulièrement.

Recevant l’ambassadeur turc Caglar Fahri CAKIRALP, Kais Saied s’est félicité des relations historiques de fraternité et de coopération entre les deux pays, mettant en avant les dénominateurs culturels communs unissant les deux pays.

Le président de la République a insisté sur la volonté de la Tunisie de hisser ces relations à des paliers supérieurs dans les domaines d’intérêt commun, au service des deux peuples et pays frères.

Le diplomate turc a de son côté souligné que son pays aspire, tout autant, à développer ses relations avec la Tunisie à tous les niveaux, pour le bien des deux peuples.