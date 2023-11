Les délais de paiement au Maroc ont significativement diminué ces dernières années, tant dans le secteur public que privé. En 2022, l’État et les collectivités territoriales ont réduit leur moyenne à 18,33 jours, tandis que les Établissements et Entreprises Publics (EEP) ont affiché un délai moyen de 33,9 jours. Dans le secteur privé, les données de 2021 montrent une nette progression, avec 55% des entreprises payées dans les délais réglementaires.

Ces progrès sont d’autant plus remarquables que les retards de paiement avaient atteint des niveaux préoccupants en 2020, en pleine pandémie. La réduction des délais de paiement aide à maintenir un flux de trésorerie sain pour les entreprises, crucial pour leur survie et leur croissance.

L’Observatoire des délais de paiement, qui se réunit régulièrement, joue un rôle important dans le suivi de ces améliorations. La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a également observé une diminution des délais de paiement clients pour les PME, passant de 115 jours en 2020 à 112 jours en 2021. (Avec Actu Maroc)

La loi 69-21 sur les délais de paiement réglementaires au Maroc

Les délais de paiement réglementaires au Maroc sont fixés par la loi 69-21, qui a été promulguée en 2021. Cette loi prévoit un délai de paiement de 60 jours pour les transactions commerciales entre entreprises, et un délai de paiement de 30 jours pour les transactions commerciales entre l’État et les entreprises.

La loi 69-21 prévoit également des sanctions en cas de non-respect des délais de paiement. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à des amendes pouvant atteindre 5% du montant de la facture.

Les progrès réalisés en matière de délais de paiement au Maroc sont une bonne nouvelle pour l’économie du pays. Ils indiquent un environnement des affaires plus sain et plus fiable, ce qui devrait encourager davantage d’investissements et contribuer à la croissance économique du pays.