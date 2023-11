Le boycott est une forme de protestation non violente qui consiste à refuser d’acheter ou d’utiliser les produits ou services d’une entreprise ou d’une organisation en raison de ses pratiques ou de ses valeurs. Cette forme de mobilisation sociale a une longue histoire, remontant au moins au XVIIIe siècle.

Les premiers boycotts

Les premiers boycotts connus ont été organisés par les colons américains contre les produits britanniques pendant la Révolution américaine. En 1773, les colons ont organisé le Boston Tea Party, un acte de protestation contre la taxe sur le thé imposée par la Grande-Bretagne. Cette action a été suivie par un boycott généralisé des produits britanniques, qui a contribué à affaiblir l’économie britannique et à saper le soutien à la guerre des colonies.

Les boycotts au XIXe siècle

Au XIXe siècle, le boycott a été utilisé pour défendre une variété de causes, notamment l’abolition de l’esclavage, la réforme du travail et les droits des femmes. En 1838, les esclaves de la Caroline du Sud ont organisé un boycott des produits agricoles en réponse à la loi de gag, qui interdisait aux esclaves de s’exprimer sur l’esclavage. Cette action a été un échec, mais elle a contribué à sensibiliser l’opinion publique à la cause abolitionniste.

Les boycotts au XXe siècle

Au XXe siècle, le boycott a été utilisé pour lutter contre le colonialisme, la ségrégation raciale et les violations des droits de l’homme. En 1920, le Mahatma Gandhi a lancé une campagne de boycott des produits britanniques en Inde pour faire pression pour l’indépendance. Cette campagne a été un succès et a contribué à l’indépendance de l’Inde en 1947.

Les boycotts contemporains

Aujourd’hui, le boycott est utilisé pour une grande variété de causes, notamment la protection de l’environnement, les droits des animaux et la justice sociale. Par exemple, la campagne “Boycott Nestlé” a été lancée en 1977 pour protester contre les pratiques de l’entreprise en matière de marketing de lait maternisé dans les pays en développement. Cette campagne a contribué à sensibiliser l’opinion publique aux dangers du marketing de lait maternisé et a contraint Nestlé à modifier ses pratiques.

Le boycott des produits israéliens dans le cadre de la campagne BDS (2005-présent)

La campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) est une campagne internationale qui appelle au boycott des produits israéliens, au désinvestissement des entreprises israéliennes et à l’imposition de sanctions à Israël. Cette campagne est controversée et fait l’objet de critiques de la part d’Israël et de ses alliés.

Les campagnes de boycott les plus importantes

Parmi les campagnes de boycott les plus importantes de l’histoire, on peut citer :

Le Boston Tea Party (1773)

Le boycott des produits britanniques pendant la Révolution américaine (1774-1783)

Le boycott des produits sudistes pendant la guerre de Sécession (1861-1865)

Le boycott des produits britanniques pendant la guerre des Boers (1899-1902)

Le boycott des produits allemands pendant la Première Guerre mondiale (1914-1918)

Le boycott des produits japonais pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945)

Le boycott des produits sud-africains pendant l’apartheid (1948-1994)

Le boycott des produits israéliens dans le cadre de la campagne BDS (2005-présent)

L’impact des campagnes de boycott

Les campagnes de boycott peuvent avoir un impact significatif sur les entreprises et les organisations qu’elles ciblent. Elles peuvent entraîner une baisse des ventes, une perte de profits et une diminution de la réputation. Dans certains cas, elles peuvent même conduire à la fermeture de l’entreprise ou de l’organisation.

L’impact des campagnes de boycott dépend de plusieurs facteurs, notamment de la taille et de l’influence de l’entreprise ou de l’organisation ciblée, de la durée de la campagne et de la mobilisation de l’opinion publique.

Les campagnes de boycott peuvent être un outil efficace pour promouvoir le changement social. Elles peuvent contribuer à faire pression sur les entreprises et les organisations pour qu’elles changent leurs pratiques ou leurs valeurs.