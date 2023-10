Les perspectives d’exportation des ingrédients naturels destinés à l’industrie cosmétique produits en Tunisie vers le marché italien ont fait l’objet d’un webinaire intitulé “Ingrédients naturels tunisiens pour l’Industrie Cosmétique”, organisé par le bureau du CEPEX à Milan, avec le concours du Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir (PAMPAT).

Le centre de promotion des exportations a fait savoir jeudi, que ce webinaire qui s’est tenu en collaboration avec la Fédération italienne de la cosmétique “Cosmetica Italia” et en présence d’une trentaine de ses membres, avait pour objectif de promouvoir la qualité des ingrédients cultivés et transformés en Tunisie à destination de l’industrie de la cosmétique, en l’occurrence les huiles essentielles et végétales et les eaux florales.

Intervenant, le Président-directeur général du CEPEX, Mourad Ben Hassine, a mis en exergue les qualités et les vertus des ingrédients tunisiens qui ont toutes leurs chances de s’affirmer davantage dans la chaîne d’approvisionnement de la cosmétique en Italie.

De leur côté, le président de la Chambre des producteurs d’huiles essentielles et eaux florales de Tunisie, Chedly Belkhoja, et la représentante de l’Association nationale pour le développement du cactus, Haifa Benabid, ont évoqué les spécificités de la Tunisie connue pour ses terres fertiles et son climat méditerranéen permettant de cultiver des ingrédients naturels de haute qualité, conformes aux normes internationales les plus exigeantes. Ils ont affirmé que les producteurs tunisiens sont en mesure de fournir aux industriels italiens des ingrédients naturels purs, biologiques et compétitifs répondant à l’évolution rapide du marché de la cosmétique.

Du côté italien, le vice-président de “Cosmetica Italia”, Fabio Franchina a passé en revue les caractéristiques et la taille du marché italien de la cosmétique, 4ème en Europe avec un chiffre d’affaires prévu pour la fin de 2023 de 12,4 milliards d’euros en termes de consommation. En revanche, au niveau de la production, l’industrie italienne prévoit des réalisations de l’ordre de 14,8 milliards d’euros.

Le responsable italien a rappelé les dispositions des industriels transalpins à intégrer de nouveaux ingrédients vu l’importance qu’ils accordent à la recherche et développement et à l’innovation dans ce domaine.

Pour rappel, l’Italie est devenue, en 2022, le premier partenaire commercial de la Tunisie avec un flux total d’environ 21,3 milliards de dinars. Cette tendance s’est poursuivie au cours de l’année en cours ce qui a permis d’avoir une balance commerciale excédentaire en faveur de la Tunisie.