“L’économie nationale a un besoin urgent de tirer profit des compétences féminines travaillant dans le milieu rural, lesquelles sont capables de booster la croissance nationale et de créer de la richesse”, a fait savoir dimanche à Tunis, la ministre de la Famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa.

Dans une déclaration à la presse, en marge d’un atelier sur “la nouvelle stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes filles en milieu rural à l’horizon de 2030” qui se tient à l’occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes rurales (le 15 octobre de chaque année).

La ministre a annoncé que cette stratégie qui démarre aujourd’hui, vise à promouvoir davantage cette catégorie. “Elle cible à pallier aux faiblesses constatées dans l’ancienne stratégie d’autonomisation économique des femmes en milieu rurale (2017-2020), à travers le renforcement des droits des femmes rurales et à la lutter contre leur vulnérabilité en vue et leur assurer davantage d’équité.

Elle a souligné que la nouvelle stratégie qui prendra en considération les objectifs du développement durable à l’horizon 2030, les changements climatiques et les priorités nationales, œuvrera à identifier les mécanismes et législations qui concernent les femmes dans le milieu rural et à évaluer leur situation économique et sociale pour détecter et combler les lacunes.

De son côté, l’experte en développement, Malek Hajji a ajouté que la stratégie permettra d’étudier et d’analyser les statistiques, les documents, les données et les résultats des recherches sur terrain disponibles et relatives aux femmes dans le milieu rural pour ensuite élaborer des recommandations.

L’accent sera aussi mis, selon elle, sur le renforcement du réseautage entre les intervenants dans ce domaine et la mise en place de mécanismes de suivi et d’évaluation de tous les programmes prévus dans ce domaine.