Un colloque international ayant pour thème : ” Diversité des cultures alimentaires, ressources pour un monde durable ” se tiendra sur trois jours, du 26 au 28 octobre 2023, au siège de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, à Carthage-Hannibal, en banlieue de Tunis.

L’Académie Beit al-Hikma co-organise ce colloque avec l’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC) et l’Institut de Recherche pour le Développement-France (IRD-France), en partenariat avec l’Institut supérieur de tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation (Université de Toulouse – Jean Jaurès).

, “Le colloque ambitionne d’appréhender, de manière sociologique et scientifique, le ” paysage alimentaire ” mondial dans sa diversité extraordinaire de choix alimentaires, de pratiques de production, de transformation des produits, de culture et de patrimoine alimentaires de par le monde, ainsi que la problématique de l’alimentation durable à la lumière des défis environnementaux actuels”, annonce un communiqué de l’Académie.

Il “s’inscrit dans une vision qui considère les cultures alimentaires comme une ressource pour s’inscrire dans la durabilité. Cette perspective trouve une actualité particulière dans le contexte de crise mondiale d’insécurité alimentaire”, souligne l’IRMC. “Conjuguant les apports du patrimoine avec la science et la technologie pour affronter le défi de la faim, l’enjeu est d’aboutir à des solutions pour un mieux vivre ensemble, en mixant notre diversité et la disparité de nos modes de vie pour une Humanité vivant en harmonie avec son environnement”, indique l’Institut.

Notons que l’IRMC, partenaire de ce colloque, est un centre de recherche en sciences humaines et sociales à vocation régionale, ayant un comité mixte franco-tunisien de suivi. L’Histoire du Maghreb (Algérie, Tunisie, Libye), XIXe-XXIe siècles, les Sociétés maghrébines contemporaines en recomposition et la Gouvernance et politiques sont les trois axes de recherche de l’IRMC qui contribue, en partenariat avec la communauté scientifique notamment maghrébine et européenne, au développement de la recherche sur le Maghreb.

Le colloque s’articulera autour de 5 sessions d’une demi-journée chacune. Chaque session sera organisée autour d’un thème introduit par une Keynote suivie de 4 communications et sera clôturé par une table ronde permettant de faire émerger des recommandations sur le sujet.

Des experts et des universitaires tunisiens et étrangers, relevant de plusieurs disciplines, seront invités à présenter des communications autour du thème de la Diversité des cultures alimentaires. Les 5 sessions programmées s’intitulent: “Les Cultures alimentaires, des ressources à partager”, “La Diversité des cultures alimentaires au service de la sécurité alimentaire”, “Alimlentation durable et défi environnemental”, “Le patrimoine alimentaire, Santé et bien-être”, “Patrimoine alimentaire, créativité gastromonique et tourisme”.

” De l’intime au politique : l’alimentation, un objet social total ” est l’intitulé de la table ronde prévue le 26 octobre, qui abordera les questions suivantes : ” Lors des circulations des Sénégalais.es retraité.es entre France et Sénégal : transformations des pratiques et des représentations autour l’alimentation “, ” De l’utilité des aménagements hydrauliques pour une agriculture prospère : le cas de la Tunisie à l’époque coloniale”, ” Savoirs agricoles et alimentaire ; savoirs de femmes ” et ” L’ influence sicilienne sur l’alimentation de rue en Tunisie”.

Le programme détaillé du Colloque est visible sur les sites de l’Académie Beit al-Hikma et de l’IRMC.