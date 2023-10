Face aux atrocités et aux carnages sauvages perpétrés par la machine de guerre sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, il est plus que jamais impérieux de décréter une loi pénalisant toute forme de normalisation avec Israël, a plaidé le secrétaire général du Parti des Travailleurs, Hamma Al-Hammami.

Il s’exprimait lors d’une marche de soutien à la bande de Gaza et au peuple palestinien organisée à Tunis, à l’Avenue Habib Bourguiba, à laquelle ont pris part plusieurs sensibilités politiques ainsi que l’union générale tunisienne du travail (UGTT) et où des drapeaux palestiniens ont été brandis par les manifestants.

Hammami a qualifié les massacres perpétrés par l’armée israélienne contre des innocents désarmés dans la bande de Gaza et la destruction massive et systématique des quartiers résidentiels surpeuplés d’actes de guerre qui s’élèvent au rang d’un ” génocide pur et dur ” visant à extirper le peuple palestinien de sa Terre et faire table rase de ses droits historiques et légitimes à avoir un Etat indépendant avec pour capitale la ville sainte d’al Qods.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Hammami a souligné que cette marche de soutien et de solidarité est un témoignage éloquent de l’attachement indéfectible des Tunisiens à la question palestinienne qui, a-t-il soutenu, restera la préoccupation majeure et la question-mère de toute conscience qui croit en la justice et à la liberté.

Tout en fustigeant le silence assourdissant des régimes arabes, Hammami a mis en garde contre les sérieux projets de ” Transfert ” et de déplacement forcé du peuple palestinien à Gaza, considérant que l’opération ” Déluge d’al-Aqsa ” lancée par la résistance palestinienne est un acte de ” légitime défense ” qui survient en représailles aux incessantes violations commises par Israël.

Hammami a appelé à une forte mobilisation médiatique dans le monde qui soit en mesure de contrer la version israélienne des faits ainsi que le flot de mensonges et de contrevérités relayés par des médias occidentaux détenus par des lobbies sionistes, affirmant que la question palestinienne demeurera à jamais gravée dans la conscience vive de l’humanité.

Prenant la parole, le membre du bureau exécutif de l’Union générale tunisienne du travail, Samir Cheffi, a vivement dénoncé la position de la Ligue des Etats arabes qui, a-t-il regretté, vient traduire le ” défaitisme ” de plusieurs régimes arabes et leur implication dans les projets de normalisation avec l’entité sioniste, mettant en garde contre un plan international élaboré par les puissances impérialistes visant à exterminer les habitants de Gaza.

Tout en réaffirmant le soutien inconditionnel de la structure syndicale en faveur de la cause palestinienne, le responsable syndical a souligné que les droits du peuple palestinien ne sont pas ” négociables ” et que les régimes qui ont normalisé leurs relations avec l’entité sioniste ont été sitôt refoulés par leurs peuples.