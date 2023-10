La plateforme “Carthage pro” visant à soutenir les jeunes créateurs aspirant à la production cinématographique, revient lors de la 34ème édition des JCC, qui se déroulera du 28 octobre au 4 novembre 2023, à travers ses cinq sections.

Les Journées Cinématographiques de Carthage ont annoncé, sur leur page facebook, le jury “Carthage Pro” qui réunit Jacqueline Nsiah (Ghana- Allemagne), programmatrice de la Berlinale, Deema Azar (Jordanie), productrice et consultante en scénario, Quatiba Barhamji (Syrie), réalisateur et monteur, Katy Lena Ndiaye (Sénégal), Réalisatrice et Sahbi Kraiem (Tunisie), directeur de post-production.

Pour cette édition, le programme de “Ciné-pro” qui porte sur le soutien des films en phase de développement et de postproduction, prévoit des rencontres entre les cinéastes africains et arabes, et ce, du 30 octobre au 1er Novembre 2023.