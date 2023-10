Rencontre culturelle : Les spécificités de Mahdia à l’époque des Fatimides

L’historienne britannique et spécialiste de l’histoire des Fatimides, Shainool Jiwa, sera ce mercredi 11 octobre, l’invitée de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beit al-Hikma, à Carthage, pour présenter son ouvrage “The Fatimids” (Les Fatimides).

L’auteure abordera la dynastie des Fatimides à travers ce livre écrit en deux volets, ” The Fatimids 1. Rise of a Muslim Empire ” (Les Fatimides : la montée d’un empire musulman, 2017) et ” The Fatimids 2. The Rule from Egypt ” (Les Fatimides 2 : Le règne de l’Egypte, 2023).

L’événement est organisé par le Département des Etudes islamiques de ” Beit al-Hikma ” en partenariat avec The Institute of Ismaili Studies au sein duquel l’auteure occupe le poste de responsable des Etudes de Circonscription.

Prévue à 15h, cette rencontre verra la présence de spécialistes tunisiens de l’histoire de Mahdia dont Fawzi Mahfoudh, Adnène Louhichi, Fethi Bahri et Hédi Jellab qui aborderont le règne des Fatimides et s’attarderont sur les spécificités l’ancienne Capitale des Fatimides, la ville de Mahdia.

L’ouvrage de Shainool Jiwa revient sur l’instauration du Califat en Ifriqiya et entend présenter la version fatimide de l’élaboration du califat, avec l’idée qu’il s’agit là de porter en quelque sorte un regard plus équilibré sur cette histoire souvent écrite par des sunnites, censés être peu amènes à l’égard de la dynastie.

Le plan des deux volets est classiquement chronologique et couvre, dans le premier volume, la période qui va de 909, affirmation du nouveau califat, à 972, qui marque le transfert de ce dernier en Egypte.

Le deuxième volume continue l’histoire des Fatimides depuis leur nouvelle capitale du Caire. Présentant les personnages qui ont façonné l’empire, Shainool Jiwa y retrace l’expansion fatimide, les raisons de sa chute finale sous la main de Salaheddine Al-Ayoubi et l’héritage qui se perpétue aujourd’hui avec les communautés ismaélites vivantes.

L’auteure, est bien connue de tous ceux qui suivent les actualités de l’abondante production relative aux Fatimides. Shainool Jiwa a traduit de l’arabe des sources importantes autour de l’histoire de la dynastie fatimide et rédigé des articles notamment sur les Saqliba et la diversité interne à l’empire fatimide.

Notons qu’un ouvrage ” Mahdiya au Temps des Califes Fatimides Histoire et Archéologie ” a été édité en 2023 par l’Agence de la mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle (AMVPPC). Ce beau livre, est écrit par Adnan Louhichi, Directeur de Recherche et ancien Directeur Général de l’Institut National du Patrimoine (INP).

D’après une présentation publiée sur le site de l’AMVPPC, l’auteur ” se propose de faire l’examen critique de l’état des connaissances sur Mahdia, à la lumière de résultats inédits obtenus grâce à de nouvelles enquêtes de terrain mettant à contribution sources historiques et données archéologiques “.