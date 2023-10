Les grandes lignes du modèle de développement de 2024, a été au centre de la réunion ministérielle tenue lundi, au palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

D’après un communiqué publié par la présidence du Gouvernement, l’accent a été mis, à cette occasion, sur l’évolution de la situation économique, le rythme de la mise en œuvre des réformes, et les priorités économiques, notamment l’impératif d’assurer la stabilité économique et financière du pays, de booster l’investissement, et d’améliorer le rendement de l’économie.