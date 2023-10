Le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel 2023 a été attribué à Claudia Goldin de Harvard University, Cambridge, MA, USA « pour avoir fait progresser notre compréhension de la situation des femmes sur le marché du travail ».

“Historiquement, une grande partie de l’écart de rémunération entre hommes et femmes pourrait s’expliquer par des différences en matière d’éducation et de choix professionnels. Toutefois, la lauréate des sciences économiques de cette année, Claudia Goldin, a montré que l’essentiel de cette différence de revenus se situe désormais entre les hommes et les femmes exerçant la même profession et qu’elle survient en grande partie à la naissance du premier enfant.” NobelPrize

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb

