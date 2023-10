Le projet ” Innovations pour l’Agriculture et l’Agro-Alimentaire ” (IAAA) et le Centre de compétences pour la filière laitière à Thibar (CCFL) viennent de lancer un appel à candidature, en vue de sélectionner 24 PME, exerçant dans le secteur de la production fromagère, et ce, pour bénéficier d’une formation spécialisée pour leur personnel.

Deux sessions de formation sont programmées, dont la première sera axée sur la filière de la fromagerie artisanale, alors que la seconde sera réservée à la filière de fromage maturé.

Ces deux formations visent à apporter des compétences techniques complémentaires aux professionnels fromagers, afin de mieux maîtriser les techniques de fabrication et la qualité des fromages et d’optimiser la production de l’entreprise. Les PME intéressées par cette offre peuvent déposer leurs candidatures, au plus tard le 13 octobre 2023.

Pour rappel, le projet IAAA est mandaté par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre conjointement par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles mandatée par le Ministère de l’Agriculture et la GIZ Tunisie.