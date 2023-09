Les travaux de la 6ème Conférence internationale sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique “FINANCING INVESTMENT & TRADE in AFRICA” (FITA2023), ont démarré, mercredi 20 septembre 2023, à Tunis, à l’initiative du Conseil d’affaires tuniso-africain ” Tunisia Africa Business Council-TABC”.

Les travaux de ce conclave organisé sur la thématique “L’afrique face à la crise mondiale et le rôle du secteur privé dans la transition économique durable et intégrée” se poursuivront jusqu’à jeudi, dans l”objectif de “transmettre le message que la Tunisie n’est pas un pays raciste et que tous les africains sont les bienvenus dans le cadre de la loi”, a déclaré le président du TABC, Anis Jaziri, à l’ouverture de la conférence.

Des messages rassurants seront adressés aux délégations africaines et internationales durant cet évènement de deux jours pour rétablir l’image de la Tunisie en Afrique et dans le monde, a-t-il ajouté.

Environ 750 hommes d’affaires étrangers dont la plupart venant des pays africains et 70 exposants participent à cette édition qui prévoit l’organisation de plus de 2000 rencontres BtoB pour promouvoir l’exportation et identifier des niches pour les entreprises tunisiennes en Afrique.

Des accords seront également conclus, d’après Jaziri. Ils permettront aux hommes d’affaires tunisiens d’entreprendre des projets en Afrique en plus de la conclusion prévue d’un accord avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

“En dépit des problèmes et défis, environ 160 entreprises tunisiennes sont installées actuellement en Côte d’Ivoire et plus de 30 entreprises à Dakar au Sénégal et d ‘autres entreprises au Cameroun et au Kongo” a indiqué Jaziri.

Selon les organisateurs de la conférence, la 6ème édition de FITA est tenue cette année, dans une conjoncture économique mondiale difficile, caractérisée par des crises financières dans plusieurs pays, notamment africains. “Cette situation exige de chacun de redoubler d’effort, d’être créatif pour innover, afin de transformer en opportunités cette période de bouleversements multiformes et ce en mettant en place des mécanismes de financement et en proposant des alternatives permettant à l’investissement et le commerce Inter-Africain de continuer à se développer”.

Les débats seront axés lors de cette conférence sur des questions stratégiques de l’actualité économique africaine, dont l’énergie, le climat et le développement durable, la transformation digitale, les infrastructures, l’eau et la sécurité alimentaire.