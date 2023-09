Le premier délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Beja, a annoncé, vendredi, lors de la troisième session ordinaire de la délégation spéciale du conseil régional de Béja au titre de l’année 2023, le parachèvement imminent d’un nombre de projets de développement, jusque-là restés bloqués.

Il s’agit notamment de l’installation d’un ascenseur à l’hôpital régional de Béja, la distribution d’un nombre de logements sociaux et le parachèvement du projet des grands axes en vue de surmonter les perturbations et le manque d’approvisionnement en eau potable.

Les projets dont le chantier reprendra prochainement concernent également, l’aménagement de la Place 14 janvier et la création d’une société citoyenne de prise en charge des personnes aveugles, d’après la même source.

Lors de cette session, le conseil a approuvé aussi le transfert de subventions d’une valeur de 200 mille dinars, pour assister les municipalités nouvellement créées, à savoir Sidi Ismail, Thibar et Ouechtata Ejmila, dans l’acquisition des équipements et fournitures.

Lors de cette séance, il a également été passé en revue le programme de travail des commissions pour l’année 2023, dont, la commission de l’agriculture et de la pêche, qui prendra en charge le dossier des producteurs confrontés au changement climatique et à la dispersion des propriétés agricole, et la commission de l’éducation, la culture, l’enfance et la jeunesse.