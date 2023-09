Le partenariat scientifique et académique entre la Tunisie et le Mali au centre d’un entretien entre le ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre de la Population du Mali à l’étranger et de l’intégration africaine

Tunis,8 sept. (TAP)-Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir s’est entretenu hier jeudi avec le ministre de la Population du Mali à l’étranger et de l’intégration Africaine Moussa Ag Attaher, qui a effectué une visite de travail en Tunisie les 7 et 8 septembre 2023.

L’entretien, qui s’est déroulé en présence de l’ambassadeur du Mali en Tunisie, a permis de passer en revue les moyens et mécanismes permettant de renforcer le partenariat scientifique et académique entre la Tunisie et le Mali dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que les relations bilatérales dans ces deux secteurs.

Boukthir a salué le haut niveau des étudiants maliens qui poursuivent leurs études en Tunisie et le ministre malien s’est félicité du soutien apporté par la Tunisie à son pays notamment dans le domaine de la formation, selon un communiqué publié vendredi par le ministère.