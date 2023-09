Tunisie Telecom au top de l’innovation avec sa nouvelle TT SMART HOME BROADBAND ACADEMY

Tunisie Telecom, en tant qu’entreprise soucieuse de l’évolution rapide des nouvelles technologies, vient de créer au complexe technique d’El Ouardia son académie pour l’innovation, la “SMART HOME BROADBAND ACADEMY” en collaboration avec son partenaire Huawei.

Cette initiative vient illustrer la volonté de Tunisie Telecom d’être toujours à la pointe des nouvelles innovations en matière de technologies de l’information. Tunisie Telecom s’est donnée pour objectifs d’offrir à ses employés et cadres régionaux et centraux, la meilleure des expertises afin de continuer d’anticiper le futur et de fournir les meilleurs services à ses clients.

À travers cette académie, les équipes pourront acquérir une expertise approfondie sur les technologies FTTH et FTTR, ainsi que diverses autres compétences essentielles au secteur des télécommunications.

La “SMART HOME BROADBAND ACADEMY” ne se limitera pas à dispenser une riche formation, elle favorisera également un environnement d’apprentissage collaboratif où les participants pourront échanger des idées et les meilleures pratiques avec les formateurs experts. Elle jouera ainsi un rôle majeur dans le développement du Capital Humain de Tunisie Telecom en veillant à ce que les équipes disposent des connaissances et de l’expertise les plus récentes.

Tunisie Telecom s’est en effet engagée à mettre le capital humain au centre de ses préoccupations afin de toujours hisser plus haut le standard de qualité fourni à ses clients et son leadership dans la catégorie.