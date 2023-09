Ons Jabeur arrache son ticket pour le 3ème Tour à l’US Open 2023

Ons Jabeur vient de l’emporter face à Linda Noskova 7-6, 4-6, 6-3 et arrache ainsi son ticket pour le 3ème tour de l’US Open 2023.

Au troisième tour elle rencontrera Marie Bouzková (31), le 2 septembre.

Ons Jabeur gets the job done! pic.twitter.com/yb5PgEn1ws

Round 3 @usopen for the first timeee🥰🙏🏼🐬 pic.twitter.com/np1NRV3XWu

FEELING IT 🗣️@Ons_Jabeur withstands a challenge from Noskova, winning through 7-6(7), 4-6, 6-3 as she goes on to face Bouzkova in Round 3!#USOpen pic.twitter.com/6BsiN8Djv7

— wta (@WTA) September 1, 2023