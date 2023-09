La ministre de l’Equipement et de l’Habitat Sarra Zaâfarani Zanzari, a souligné la nécessité de respecter les délais de la mise en œuvre des projets publics et d’accélérer l’achèvement des projets en cours, appelant les responsables des programmes à coordonner leurs efforts pour s’assurer de leur réalisation dans les meilleures conditions.

Lors d’une séance de travail présidée par la ministre, jeudi, consacrée au suivi du décaissement des crédits d’engagement et de paiement pour l’exercice 2023 et au projet de budget 2024, elle a passé en revue les plus importants nouveaux projets programmés et le projet annuel de performance pour l’année 2024, ainsi que les objectifs et les indicateurs de performance des différents programmes.

Par ailleurs, le taux de consommation des crédits de paiement et d’engagements pour les programmes d’équipement inscrits dans le cadre du budget 2023, évolue à des taux variables.

Il convient de rappeler que la présidence du gouvernement a invité tous les ministères dans un décret publié en mai 2023 à élaborer un projet de budget de l’Etat pour l’année 2024 et des projets de performance pour l’année 2024 et à les transmettre au ministère des Finances dans un délai ne dépassant pas le 15 juin 2023.