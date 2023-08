Après son passage le 12 août dernier à l’amphithéâtre romain de Carthage dans le cadre de la 57ème édition du Festival internationale de Carthage (FIC), le collectif tunisien en tête de file de la scène musicale underground,” Erkez Hip-Hop” présentera un deuxième spectacle pour cette saison à l’amphithéâtre d’El Jem et ce, le 28 août 2023, avec en première partie Jloud, un groupe folklorique de musique mezwed tunisien.

Erkez Hip-Hop, dirigé par les rappeurs Vipa, Massi et Tiga Black’na, aux côtés du chanteur Dali Chebil, est un projet révolutionnaire porté par le collectif tunisien DEBO. Ces artistes visionnaires, arborant fièrement les couleurs du hip-hop tunisien, fusionnent les genres musicaux pour créer une symphonie vibrante, mêlant les influences du rap, du jazz, du rock et du Mezwed.

Pour cette édition spéciale d’Erkez Hip-Hop, le collectif a collaboré avec les arrangeurs talentueux Jihed Khemiri et Makrem Radhoini qui ont apporté une nouvelle dimension à leur musique. De plus, une mise en scène a été spécialement faite pour cette tournée estivale.

