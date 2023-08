Des appels d’offres pour l’attribution, par les communes, des marchés publics à des bureaux d’études pour la réalisation d’études architecturales, techniques, de suivi et de surveillance de travaux dans le cadre du Programme de Régénération des Centres Anciens (PRCA), a été lancé, annonce le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat, vendredi.

Ce programme prévoit de nouvelles interventions dans dix communes sélectionnées : Sousse, Nefta, Kairouan, Nabeul, Monastir, Rades, Médenine, Kélibia, Ras Jebel et Oussja.

L’objectif recherché est d’améliorer la qualité de vie des habitants de ses communes, de promouvoir le riche patrimoine urbain du pays et de préserver sa valeur historique et architecturale par la régénération des centres anciens, indique le ministère.

Le coût de ce programme, qui s’inscrit dans le cadre du Plan de Développement Economique et Social 2016-2020, est estimé à 50 millions de dinars. Il est co-financé par l’Etat tunisien, l’Agence Française de Développement (AFD) et la Banque Européenne de l’Investissement (BEI).

Ces interventions seront confiées aux dix communes sélectionnées et celles-ci seront chargées d’assurer, dans le cadre de la décentralisation, leur suivi et leur bonne exécution en adoptant un principe de partenariat et en renforçant le rôle des citoyens et de la société civile.