Le parc d’activités économiques de Zarzis (Gouvernorat de Medenine) a signé un mémorandum d’entente avec la Confindustria Assafrica & Mediterraneo , une organisation d’appui aux sociétés italiennes regroupant 150 mille entreprises et active dans 70 pays de l’Afrique et du bassin méditerranéen.

Signé en présence de l’ambassadeur de l’Italie en Tunisie et le gouverneur de Medenine, le mémorandum s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations et échanges économiques entre la Tunisie et l’Italie a indiqué à la TAP le PDG du parc Chawki Friaa en soulignant que ce partenariat ambitionne d’attirer les investisseurs italiens à s’implanter dans la région et à profiter des avantages proposés par le parc.

A noter qu’actuellement trois entreprises italiennes sont implantées dans le parc parmi les 50 entreprises installées.