Météo Tunisie prévoit une vigilance orange sur la plupart du pays et conseil d’être extrêmement vigilant, notamment pour les personnes âgées, les personnes qui prennent régulièrement des médicaments, et les personnes isolées.

Chez les sportifs et les personnes qui travaillent dehors, attention à la déshydratation et au coup de chaleur. Veillez aussi sur les enfants. Les symptômes d’un coup de chaleur sont : une fièvre supérieure à 40°C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées, une somnolence, une soif intense, une confusion, des convulsions et une perte de connaissance.

Pour la journée du 19 juillet, les températures oscilleront entre 30 et 41° le matin.

L’après-midi le thermomètre devrait atteindre un maximum de 47°.

Pendant la nuit la température devrait osciller entre 27° et 33° sur les côtes tunisiennes et jusqu’à 39° dans les régions intérieurs.