soirée du 18 juillet 2023 promet d’être de haute voltige notamment pour les passionnés de metal et de fusion avec la montée sur la scène de l’amphithéâtre romain de Carthage de deux groupes tunisiens “Carthagods” et “Barzakh”, marquant ainsi une consécration pour eux dans leur pays d’origine, dans le cadre de la 57ème édition du Festival International de Carthage (FIC). Lors de concert, Ghassen Horrigue, talentueux écrivain tunisien et chanteur de Barzakh, présentera en avant-première le premier épisode d’une série de nouvelles captivantes, rédigées en tunisien dialectal, Intitulé “Ena minnek ou fik”.

Carthagods, le groupe pionnier du metal tunisien ayant marqué l’histoire de la scène rock tunisienne se produira sur la scène prestigieuse du FIC avant son concert attendus au Motocultor Festival en France le 18 août prochain et aux MetalDays Festival 2023 en Slovénie le 02 août 2023.

Depuis sa création en 1997, Carthagods a conquis la scène rock tunisienne avec sa musique métallique captivante et gagné le cœur des amateurs de metal en Tunisie grâce à des productions musicales de qualité et des collaborations avec des artistes internationaux de renom. Sa présence régulière sur les scènes de festivals étrangers a également renforcé sa réputation. En 2018, Carthagods a partagé la scène avec le groupe britannique Judas Priest en Roumanie, ainsi qu’avec Mayan aux Pays-Bas et lors d’une tournée aux pays baltes aux côtés de Battle Beast. En 2019, il a fait la première partie du groupe Slayer, une légende du metal, lors de son concert en Roumanie, marquant ainsi un moment historique dans sa carrière. Ils a également enflammé le Festival International de Bizerte aux côtés du groupe néerlandais EPICA.

Le mois d’avril 2019 a marqué un tournant pour ce groupe tunisien composé de Tarak Ben Sassi à la guitare, Zack Aymen Ben Hamed à la batterie, Mahdi Khemakhem au chant, Yessine Belghith à la basse et Timo Somers à la guitare. Ils ont sorti leur vidéoclip “The Monster In Me” le 4 avril 2019, qui a rapidement suscité l’enthousiasme des fans. Leur deuxième album, également intitulé “The Monster In Me”, est sorti le 26 avril 2019, marquant ainsi une étape importante dans leur carrière. Le groupe a célébré cette sortie avec un concert mémorable le 27 avril 2019 au théâtre de l’Etoile du Nord, dans le cadre de “Rock On Tunisia”, avec les groupes tunisiens Arnost et Not Dead Yet en première partie. Pour cet album, les membres de Carthagods ont collaboré avec des artistes renommés tels que Mikael Stanne, chanteur et parolier du groupe suédois Dark Tranquillity, et Mark Jansen, chanteur et guitariste des groupes Epica et Mayan.

Le groupe Barzakh est connu pour sa fusion musicale unique. Leur style mélange des notes occidentales avec des rythmes orientaux, créant ainsi une symphonie d’âmes qui transcende les frontières culturelles. Créé en 2006, le groupe a rapidement attiré l’attention avec leur première apparition sur scène, devenant ainsi le premier groupe tunisien de musique underground à participer officiellement à un concours national. Leur titre “Borken” a été leur billet d’entrée vers la reconnaissance, devenant rapidement un favori des fans.

Barzakh est reconnu comme le premier groupe de metal tunisien à combiner des paroles en dialecte tunisien et de la musique d’influence tunisienne avec un genre musical occidental. Son originalité se reflète dans ses compositions harmonieuses, mélodieuses et profondes, telles que “Forsen” et “Redemption”.

Le groupe a eu l’opportunité de partager la scène avec des groupes et des artistes internationaux renommés tels que Firewind (Grèce), Kiko Loureiro (Brésil), Muff Potter (Allemagne) et SYMPHONY X (Etats-Unis).

Après une pause de sept ans, “Barzakh” est revenu sur le devant de la scène avec une nouvelle version de sa chanson “Mennar”, tirée de l’album “Noor”. Enregistré en 2011, cet album a trouvé ses paroles en 2019, symbolisant la renaissance du groupe. En septembre 2020, Barzakh a sorti “Bled Il 3imien”, l’un des titres phares de son deuxième album du même nom.

Avec ses nouvelles compositions riches et envoûtantes, Barzakh offre à ses fans une expérience musicale unique. Après avoir captivé le public lors des Journées Musicales de Carthage en janvier 2023, sa performance au Festival International de Carthage le 18 juillet promet d’être inoubliable.

Par ailleurs, Ghassen Horrigue, talentueux écrivain tunisien et chanteur de Barzakh, présentera en avant-première le premier épisode d’une série de nouvelles captivantes, rédigées en tunisien dialectal. Intitulé “Ena minnek ou fik “, ce récit aborde des thèmes sociaux et psychologiques profonds, tels que la discrimination et le harcèlement. L’histoire, inspirée des chansons emblématiques de Barzakh, fait plonger dans un univers où un jeune garçon fait face à ces dures réalités et trouve le chemin vers la réconciliation avec lui-même.

Dans ce récit, Ghassen Horrigue nous plonge dans l’univers de plusieurs chansons emblématiques de Barzakh, dont “Massir”, “Minnar”, “Ardh”, “Borken” et “3youn”. Ces chansons servent de toile de fond à l’histoire du protagoniste, qui endure la discrimination et la persécution. Il rencontre un maître érudit qui l’initie à la maîtrise des éléments, mais surtout à la maîtrise de soi et à la réconciliation avec son âme.

Ce premier épisode, est également un essai sur l’éveil de soi et de l’amour envers soi-même et envers les autres. Il aborde des sujets sensibles tels que le regard de la société envers les femmes seules, la violence conjugale et le harcèlement à l’école. Ghassen Horrigue invite à réfléchir à ces problématiques et à apporter des changements positifs.