Une convention de coopération couvrant la 3e phase du programme d’assistance technique BCC (Assistance bilatérale et renforcement des capacités des banques centrales) appuyé par le gouvernement suisse à travers le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO), a été paraphée, mercredi, par Marouane El Abassi et Josef Renggli, respectivement Gouverneur de la BCT et Ambassadeur de Suisse en Tunisie.

Le programme BCC est destiné à renforcer les capacités techniques et institutionnelles de la BCT sur plusieurs de ses objectifs et projets stratégiques. Il est mis en œuvre par l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement de Genève (IHEID). Cette troisième phase, couvrant la période 2023-2028, représente la continuité du travail structurant déjà accompli durant les deux précédentes phases.

Au niveau des métiers, cette nouvelle phase couvre, notamment, les domaines de la politique monétaire et celui de la stabilité financière. Quant au développement de la recherche, le programme continuera à accompagner la BCT à consolider les résultats de ses recherches pour avoir un meilleur impact sur les prises de décisions.

Par ailleurs, dans le but du renforcement de la durabilité environnementale, la BCT travaillera sur l’atténuation des risques environnementaux et les moyens d’encourager le financement des activités vertes.

A cette occasion, El Abassi s’est félicité de la qualité de ce cadre de coopération ” auquel la BCT a adhéré depuis 2013 et ce, afin d’identifier et de mieux répondre aux besoins de ses départements. Dix années après, les résultats de ce partenariat sont probants tant au niveau de l’assistance technique, de formation que de la recherche “, a-t-il souligné.

Il a, également, relevé la contribution de ce programme au renforcement des capacités et le développement des compétences des cadres de la BCT : ” les sessions de recherche scientifique dédiée aux cadres de la BCT leur ont permis de se perfectionner en matière de Central Banking et ce, tout, bénéficiant de l’excellent encadrement des membres du corps professoral de l’IHEID et de pouvoir publier les travaux de recherche sur la revue du Programme BCC.

Ça a été l’occasion pour qu’ils puissent confronter leur savoir, apprendre et transmettre mais surtout de montrer la qualité des compétences tunisiennes. Depuis 2018, une dizaine de cadres de la BCT en ont bénéficié. Notre ambition est d’élargir le spectre des bénéficiaires de ce programme. Nous travaillerons ensemble pour atteindre cet objectif “, a-t-il précisé.

Le programme BCC est actif dans 8 pays avec une enveloppe globale de 8.5 millions de francs suisses.