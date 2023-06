Les équipes chargées du suivi de la réalisation de la délimitation géographique des secteurs territoriaux (Imadas) dans le gouvernorat de Bizerte, ont annoncé le parachèvement du travail topographique auprès des délégations de Bizerte-Nord, Ghezala et Utique.

Des séances locales ont été tenues à cet effet au siège des trois délégations précitées, sous la supervision des délégués, en présence de l’équipe de travail sur le terrain et des représentants des différents intervenants, en vue de finaliser et approuver les points saillants, avant de soumettre les dossiers au comité régional pour l’approbation finale.

La réalisation d’une carte administrative intégrée et précise de la République tunisienne incorporant la totalité des délégations et les localités, sera du meilleur effet sur la qualité de vie des habitants, et sur l’égalité des chances entre toutes les régions du gouvernorat, outre l’importance du programme dans la réussite des échéances électorales prochaines, a indiqué à l’Agence TAP une source officielle au gouvernorat de Bizerte.