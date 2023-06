La viticulture, on en parle peu depuis plus d’une dizaine d’années. En cause, les islamistes conservateurs étaient au pouvoir. La consommation des boissons alcoolisées étant interdite par la religion islamique.

Les professionnels du secteur ont décidé d’en parler et d’y projeter des initiatives d’investissement et de valorisation.

La Chambre Syndicale Nationale des Producteurs des Boissons Alcoolisées – UTICA, organisera, le 26 juin 2023, au siège de la centrale patronale, une table ronde sur le thème “la recherche et le Développement au service de la durabilité du secteur vitivinicole”.

Objectif : favoriser le développement d’initiatives et de partenariats dans le domaine de la viticulture.

A travers cette manifestation la chambre va lancer le projets européens OENOMED pour un développement de la filière des vins des aires protégées de la Méditerranée et le projet BESTMEDGRAPE.

Le projet OENOMED, qui dispose d’un

Budget total de 3,3 millions d’euros, dont 2,6 millions d’euros de contribution de l’Union Européenne (90% du budget du projet), s’engage à encourager la valorisation des déchets de l’industrie vitivinicole grâce à sa charte locale promouvant les pratiques durables.

De son côté, le projet BESTMEDGRAPE qui mobilise 2,7 millions d’euros, dont 2,5 millions d’euros de contribution de l’Union Européenne (80% du budget du projet), s’engage à encourager la valorisation des déchets de l’industrie vitivinicole grâce à sa charte locale promouvant les pratiques durables. De son côté, le projet BESTMEDGRAPE utilise ces déchets comme point de départ pour soutenir des initiatives entrepreneuriales basées sur les avancées scientifiques et les technologies nanotechnologiques, avec pour objectif de favoriser des projets innovants.