En visite mardi à Sousse, la ministre des Affaires culturelles, Hayet Ketat Guermazi lancé un appel pour réviser la gestion des festivals et s’orienter vers la création de festivals spécialisés et de qualité.

La ministre s’exprimait en marge de sa participation à la réunion du Conseil Régional de la culture à Sousse. Dans une déclaration au correspondant de TAP à Sousse, elle a appelé à “réduire le nombre des festivals à vocation similaire pour aller vers une gestion bien étudiée des festivals qui ciblent un public précis.

L’architecture des espaces culturels et leur gestion sont également sont parmi les priorités évoquées par Mme Ketat qui souhaite avoir des espaces en harmonie avec les exigences de l’époque et les besoins culturels de la nouvelle génération. Elle a encore préconisé de réviser la répartition géographique de ces espaces culturels publics afin de pallier aux lacunes enregistrées en matière de ressources financières et humaines.

Les acteurs culturels sous tutelle du ministère sont invités à encourager les initiatives qui contribuent à diversifier les sources de financement culturel, dans le cadre d’un partenariat entre les secteurs public et privé.

Un nouveau rapport sur le secteur culturel à Sousse fait état d’un certain nombre de problèmes qui se rapportent à des institutions culturelles qui sont toujours fermées, en raison de travaux ou par manque d’équipements et de ressources financières et humaines.

Cette question concerne notamment la Bibliothèque régionale et les bibliothèques de la synagogue, de la Kallaa Seghira et de M’saken ainsi que la Maison de la culture à Hergla.

Le même rapport indique des difficultés dans le secteur du patrimoine dans la région et les travaux qui se poursuivent sur un certain nombre de sites de la région. Dans ce contexte, le ministre a appelé à hâter la réouverture des sites archéologiques aux visiteurs, en adoptant des formules adéquates pour leur exploitation optimale dans des activités culturelles, de divertissement et commerciales en même temps.